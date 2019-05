Baby-Verkündung vor laufender Kamera! Die britische Sängerin Alesha Dixon (40) durfte vor sechs Jahren ihren ersten Nachwuchs mit Ehemann Azuka Ononye auf der Welt begrüßen. Doch ihre Tochter Azura soll wohl kein Einzelkind bleiben: Die Jurorin von Britain's Got Talent nutzte jetzt eine Liveshow, um den Zuschauern und ihren Fans eine ganze besondere Nachricht mitzuteilen: Sie erwartet gerade ihren zweiten Sprössling!

Am Montagabend ging die Talentshow in die erste Runde und sorgte erstmal für einen großen Jubel: Das Moderatoren-Duo um Ant McPartlin und Declan Donnelly (43) ließ die Baby-Bombe bereits in ihrem Show-Opening platzen. Und auch Alesha machte keinen Hehl aus ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft: Sie präsentierte ihre Bauchwölbung in einem engen und sehr kurzen schwarzen Kleid mit riesiger, goldener Rüsche um die Schulter. "Es ist ein schöner Ort, dies zu feiern", offenbarte das TV-Sternchen.

Auf Instagram äußerten sich auch ihre Follower total happy: "Herzlichen Glückwunsch, Alesha. Ich freue mich so für dich, ihr verdient nur das Beste." Und auch ein anderer User war begeistert von dem Auftritt der werdenden Mami: "Du siehst atemberaubend aus!"

Getty Images Azuka Ononye und Alesha Dixon, 2018 in London

Anzeige

Stuart C. Wilson / Getty Images Alesha Dixon

Anzeige

Getty Images Alesha Dixon, 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de