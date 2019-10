Alesha Dixon (40) ist offenbar frischgebackene Zweifach-Mama! Im Mai dieses Jahres hatte die Britain's Got Talent-Jurorin ihren Fans süße Neuigkeiten mitgeteilt: Ihre fünfjährige Tochter Azura sollte schon bald ein jüngeres Geschwisterchen bekommen. Seitdem postete die Schwangere in den sozialen Netzwerken regelmäßig Fotos von ihrem wachsenden Babybauch. Doch auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen ist der verschwunden: Alesha ist also schon längst wieder Mama geworden.

Die Sängerin wurde am Freitag in Los Angeles gesichtet, wo die Dreharbeiten für America's Got Talent mit Heidi Klum (46) und Simon Cowell (59) stattfanden. Die 40-Jährige trug eine lockere Kombination aus Hose und Crop Top, das freie Sicht auf ihre Körpermitte gewährte. Von der XXL-Kugel, mit der sich Alesha zuletzt im Juli auf ihrem Instagram-Account gezeigt hatte, war nichts mehr zu sehen.

Ihr Nachwuchs hat also definitiv schon das Licht der Welt erblickt – aber wann genau ist nicht bekannt, denn die Britin hat sich selbst noch nicht zu ihrem frischen Babyglück geäußert. Somit sind sowohl der genaue Geburtstag als auch das Geschlecht und der Name ihres Kindes ein wohlbehütetes Geheimnis.

Getty Images Azuka Ononye und Alesha Dixon, 2018 in London

Instagram / aleshaofficial Alesha Dixon mit ihrer Tochter Azura

Instagram / aleshaofficial Alesha Dixon im Juli 2019

