Endlich bekommen die Fans den lang ersehnten Nachwuchs zu Gesicht! Denn erst kürzlich sorgte Alesha Dixon (41) noch für reichlich Verwirrung: Im Mai gab die Britain's Got Talent-Jurorin bekannt, dass sie ein Kind erwartet – und hielt die Fans seither mit Babybauch-Fotos auf dem Laufenden. Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die Schönheit dann ohne Kugel – woraus geschlossen werden konnte, dass Alesha bereits Mama geworden ist. Und tatsächlich: Mit einem ersten Foto vom Baby bestätigte die Musikerin nun endlich ihr Mutterglück!

Auf Instagram teilte die frischgebackene Mami den zuckersüßen Schnappschuss. Darauf zu sehen: Ihre kleine Maus, friedlich schlummernd in ein weißes Deckchen gewickelt. Dazu gab Alesha jede Menge Details preis – wie zum Beispiel, dass es sich bei dem Baby um ein Töchterchen handelt. Und sie bestätigte die Vermutung, dass ihr Spross tatsächlich schon einige Wochen auf der Welt ist: "Anaya Safiya, am 20. August 2019 geboren", schrieb sie. "Vor sieben Wochen kam dieser kleine Engel in unser Leben."

Mit dem Posting klärte Alesha auch jede Menge andere offene Fragen: Weder das Geschlecht, das Geburtsdatum, noch der Name des Familienzuwachses waren zuvor bekannt. Für Alesha ist Anaya die zweite Tochter. Sie hat bereits ein fünfjähriges Mädchen namens Azura.

Instagram / aleshaofficial Anaya Safiya, Alesha Dixons Tochter

Anzeige

Instagram / aleshaofficial Alesha Dixon mit ihrer Tochter Azura

Anzeige

Getty Images Sängerin Alesha Dixon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de