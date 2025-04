Keine Trennung: Alesha Dixon gibt ihrer Ehe zweite Chance

Alesha Dixon (46) und Azuka Ononye überraschen mit einem Liebes-Comeback. Die "Britain's Got Talent"-Jurorin und der Choreograf gingen knapp zwei Jahrzehnte gemeinsam durchs Leben, bevor Ende vergangenen Jahres ihre Trennung bekannt wurde. Wie The Sun berichtet, wagen sie jetzt aber einen Neuanfang und geben ihrer Liebe noch eine zweite Chance. "Die Gefühle zwischen ihnen sind immer noch sehr stark", offenbart ein Insider und fügt hinzu: "Sie wollen beide unbedingt wieder eine Familie sein und werden alles tun, was nötig ist, damit es klappt."

Der Weg zurück war jedoch alles andere als einfach: Wie die Quelle erklärt, sei es zu dem Liebes-Aus gekommen, da sie "eine wirklich schwierige Phase" durchmachten und deshalb beschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. "Alesha sah einfach keinen Ausweg mehr", so der Informant. Nun wollen es Alesha und ihr Liebster aber noch einmal versuchen – worüber der engste Kreis der Sängerin skeptisch ist. "Aleshas Freunde sind nicht davon überzeugt, dass es von Dauer sein wird. Schließlich ist keines ihrer Probleme gelöst, es wird also schwer werden", verrät der Tippgeber.

Alesha lernte Azuka nach ihrer nur einjährigen Ehe mit Rapper MC Harvey kennen, von dem sie sich 2006 scheiden ließ. Der mittlerweile 44-Jährige wurde damals als Tänzer für ihre Tour engagiert, wo der Funke übersprang. Nach elf gemeinsamen Jahren und der Geburt ihrer Tochter Azura schlossen sie 2017 still und heimlich den Bund der Ehe, bevor sie zwei Jahre später erneut Nachwuchs bekamen – ihr zweites Mädchen Anaya. Im November 2024 wurde dann aber das Ehe-Aus des Paares publik. "[Alesha] und Azuka waren fast zwei Jahrzehnte zusammen, aber ihre Beziehung hatte sich mehr zu einer Freundschaft entwickelt", erläuterte ein Insider vor wenigen Monaten gegenüber dem UK-Blatt.

Getty Images Alesha Dixon und Azuka Ononye im März 2022

Getty Images Azuka Ononye und Alesha Dixon im Juli 2023

