Am Freitag fand Evelyn Burdeckis (30) Zeit als Let's Dance-Kandidatin ihr Ende: Die Reality-Darstellerin konnte Jury und Publikum nicht davon überzeugen, sie ins Halbfinale zu voten. Doch anstatt enttäuscht zu sein, erklärte die Blondine, wie stolz und happy sie wegen ihres TV-Abenteuers sei. Immerhin habe sie gar nicht damit gerechnet, überhaupt so weit zu kommen. Außerdem lernte sie in dem Format sogar etwas Wichtiges fürs Leben, verriet Evelyn nun Promiflash!

Wenige Augenblicke nach ihrem Exit reflektierte die 30-Jährige darüber, was ihr die Teilnahme an dem TV-Tanzwettstreit gebracht hatte. "Fürs Leben nehme ich mit: Wann immer man denkt, man kann nicht, man kann – dann erst recht. Und wenn man am Boden ist und denkt, es geht nicht mehr weiter, geht es weiter", sagte Evelyn. Während der Trainingswochen nahmen Krisen, Tränen-Momente und zeitweise sogar ein laufendes Gerichtsverfahren Evelyns Energie in Anspruch. Auch in den Sendungen lief nicht immer alles glatt: Nach einigen Stürzen und Verletzungen musste die Reality-Darstellerin ihren Walzer wegen einer organisatorischen Panne wiederholen.

Dass Evelyn in dieser turbulenten "Let's Dance"-Zeit jede Menge gelernt hat und zu einer ernstzunehmenden Kandidatin gereift ist, fiel vor allem ihrem Profi-Partner Evgeny Vinokurov auf. "Gar keine Enttäuschung, alles gut. Ich bin sehr stolz auf Evelyn, dass sie von Show eins bis Show zehn so eine Entwicklung gezeigt hat", sagte der Sportler am Freitag nach dem Show-Aus im Promiflash-Interview.

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der neunten "Let's Dance"-Show in Köln

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der zehnten "Let's Dance"-Show, Mai 2019

