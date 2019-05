Das gab es noch nie bei Let's Dance! Evelyn Burdecki (30) wollte in der zehnten Show des Tanz-Formats zusammen mit ihrem Tanz-Partner Evgeny Vinokurov die Fans mit einem langsamen Walzer zu Mariah Careys (49) "Without You" von sich überzeugen. Und die Zuschauer kamen sogar in den doppelten Genuss von Evelyns Dancing-Skills – denn die quirlige Blondine schwebte gleich zweimal übers Parkett! Aber warum wiederholte die 30-Jährige ihren Tanz?

Nachdem Evelyn und Evgeny zum ersten Mal den Walzer dargeboten hatten, klärte Evgeny das Publikum im Saal auf: Zu Beginn des Tanzes habe ein Kameramann auf dem Parkett vor Evelyn gestanden – das sei so nicht angesprochen gewesen und habe Evelyn irritiert. Chef-Juror Joachim Llambi (54) hatte eine Lösung für das Problem: "Wollt ihr noch einmal tanzen? Ihr könnte den Tanz wiederholen", schlug er vor. Gesagt, getan – Evelyn und Evgeny wiederholten den Standardtanz.

Nach der erneuten Runde gab es nur ein Problem für Llambi: "Welchen Tanz soll ich bewerten? Den ersten oder den zweiten?" – "Welchen du möchtest?", antwortete die Dschungelkönigin schlagfertig. Der Walzer sei okay, aber nicht großartig gewesen, lautete das eindeutige Urteil der drei Jury-Mitglieder. Am Ende gab es 20 Punkte für das Tanzpaar.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki in der neunten Folge von "Let's Dance"

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

