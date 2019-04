Ist Evelyn Burdecki (30) bei Let's Dance voll und ganz dabei? Für die diesjährige Dschungelcamp-Siegerin ist der Tanzwettbewerb eine große Herausforderung. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin leidet sehr unter dem harten Training und hatte zuletzt auch noch viel Stress abseits der Show: Sie wurde von ihrem ehemaligen Management verklagt und musste deshalb vor Gericht. Dennoch zählt für Evelyn im Moment nur "Let's Dance"!

Wie sie im Promiflash-Interview im Anschluss an die dritte Show offenbarte, habe sie viele Baustellen: die Übungsstunden, Social-Media-Betreuung und die Verhandlung. "Natürlich war das Riesen-Stress und mir war ganz wichtig, dass ich das nicht irgendwie in den Tanz reinbringe. Das habe ich heute auch nicht gemacht", erklärte die 30-Jährige zuversichtlich.

Ihr Profitänzer stimmte ihr zu. "Deswegen bewundere ich sie, wie sie das wegsteckt. Sie kommt halt zum Training und da muss sie konzentriert bleiben – neben ihren Terminen, neben ihren Veranstaltungen", schwärmte Evgeny Vinokurov. Mit so viel Energie könne es für Evelyn in den nächsten Wochen in dem Format nur eine Erfolgsgeschichte werden.

Getty Images Evelyn Burdecki

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der dritten "Let's Dance"-Show

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki nach der dritten "Let's Dance"-Show 2019

