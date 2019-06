Sie liebt es, ihren Körper zu präsentieren! Zunächst startete Rena Riffel ihre Karriere als Model, kam dann allerdings zum Film und spielte unter anderem in “Showgirls” und “Striptease” mit. Dabei war sie stets auf ihren Körper bedacht, trainierte ihn und genoss es, diesen der Öffentlichkeit zu zeigen. Aktuelle Bilder machen deutlich, dass sich daran bis heute nichts geändert hat: Die 50-Jährige ist immer noch in Topform!

Auf neuen Aufnahmen posiert Rena selbstbewusst und ausdrucksstark in einem besonders knappen roten Bikini mit Triangel-Top – der Zweiteiler lässt wenig Raum für Fantasien und bedeckt nur das Nötigste. Doch die Schauspielerin kann es sich durchaus leisten: Sie hat nicht nur Bauchmuskeln, die bei so manch anderem für neidische Blicke sorgen dürften. Auch der Rest ihres Körpers beeindruckt! Die Aufnahmen sind am Memorial Day auf den Liegen eines Poolbereichs entstanden.

Eigentlich ist Rena in letzter Zeit eher hinter der Kamera zu sehen. Nach ihrer Arbeit als Regisseurin für “Trasharella” (2009) befindet sich aktuell ihr Film “Noirland” in der Postproduktion und wartet auf die Veröffentlichung.

Splash News Rena Riffel, Tänzerin

Anzeige

Splash News Rena Riffel, Model

Anzeige

Splash News Rena Riffel, "Showgirls"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de