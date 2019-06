Tayisiya Mordergers (22) Teilnahme an Bauer sucht Frau kostete sie einige Freunde! In der vergangenen Staffel des Kuppelformats hatte die Tennisspielerin mit Bauer Matthias angebandelt – doch schon kurze Zeit später trennten sie sich in aller Freundschaft. Mit anderen Menschen scheint die Blondine allerdings nicht so viel Glück gehabt zu haben: Wie sie im Promiflash-Interview erklärte, wendeten sich nach "Bauer sucht Frau" sogar ihre besten Freundinnen von ihr und ihrer Zwillingsschwester Yana ab!

Was für ein harter Schlag! Gegenüber Promiflash schilderte die Profisportlerin nun ihre negativen Erlebnisse: "Wir hatten beste Freundinnen, wir waren wirklich zehn Jahre befreundet, und dann, wegen 'Bauer sucht Frau' und Instagram – dass ich etwas poste und mehr Follower habe als sie – da haben sie mir Sachen an den Kopf geworfen!" Ihre ehemaligen Freunde hätten behauptet, sie habe es nicht nötig, an der Sendung teilzunehmen und sie als "scheiß Tennisspielerin" bezeichnet. Sie selbst habe trotzdem den Kontakt gesucht, jedoch immer wieder eine Abfuhr erhalten. "Also, seit zehn Jahren sind wir befreundet und ich habe wirklich das erste Mal ihr richtiges Gesicht gesehen", erläuterte Taya traurig.

Im Nachhinein seien die aber Schwestern froh, den Kontakt zu diesen Mädchen abgebrochen zu haben: "Sonst wäre ich heute noch mit falschen Leuten befreundet. Ich habe da absolut einen Schlussstrich gezogen!", war sich Tayisiya in ihrer Entscheidung sicher. Hättet ihr gedacht, dass Taya so viel negative Reaktionen auf ihre Show-Teilnahme erfahren musste? Stimmt unten ab.

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Matthias und Tayisiya

Instagram / tayuschka Yana und Tayisiya Morderger, November 2018

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin

