Jetzt kehrte Helene Fischer (34) nach Monaten auf die Bühne zurück! Im Januar hatte die Schlager-Ikone verkündet, sich "ein bisschen zurückziehen" zu wollen – und hält ihr Vorhaben eisern durch: keine Social-Media-Postings, keine TV-Auftritte, keine Konzerte seit Anfang des Jahres! Eine Ausnahme machte sie nun für eine Geburtstagsfete: Tausenden geladenen Gäste heizte die Sängerin am Wochenende bei einer Mega-Party ein.

Wie Bild berichtet, trat die 34-Jährige am Samstag vor 5.000 Zuschauern in der TUI-Arena in Hannover auf, mit denen sie den 80. Geburtstag des Bauunternehmers Günter Papenburg feierte. Dabei habe sie ganz in Schwarz mit weiter Stoffhose, ärmellosem Mantel und Crop-Top aus Spitze über 90 Minuten volle Power gegeben – ohne Pause! Neben eigenen Hits wie "Herzbeben", "Achterbahn" oder "Atemlos" gab Helene auch "Let Me Entertain You" von Robbie Williams (45) zum Besten und ließ sich immer wieder Textvariationen einfallen, um den Jubilar einzubeziehen.

Das Geburtstagsständchen, das die mehrfache Echo-Preisträgerin sang, widmete sie allerdings noch einem anderen Mann: Helenes eigener Vater feierte am Samstag ebenfalls seinen Ehrentag und verbrachte ihn beim Konzert seiner Tochter in Hannover. Nach diesem energiegeladenen Auftritt dürfte es nun wieder ruhiger um die Schlager-Queen werden, die ihren Fans noch kein Datum für ihre öffentliche Rückkehr in Aussicht gestellt hat.

Becher/WENN.com Helene Fischer, Schlagersängerin

ActionPress/imagebroker.com Helene Fischer, Sängerin

Becher/WENN.com Schlagersängerin Helene Fischer

