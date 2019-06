Toni (19) trägt nicht nur den Titel als Germany's next Topmodel-Siegerin! Das Model wurde 2018 durch die Castingshow berühmt und ist seither aus der deutschen Promi-Welt nicht mehr wegzudenken. Ob Laufstege, rote Teppiche oder TV-Shows – Toni rockt jedes Event. Dabei könnte sie ihre High Heels und Designerroben auch problemlos durch ein Krönchen und ein Zepter tauschen: Toni ist nämlich tatsächlich eine echte Prinzessin!

Das dürften selbst viele Fans der Laufsteg-Beauty noch nicht wissen. Die 19-Jährige mit nigerianischen Wurzeln hat in Wirklichkeit blaues Blut. "Ja, Princess ist der eigentliche Titel vor meinem Vornamen, weil meine Großeltern in unserem Dorf in Nigeria König und Königin sind", erklärte Toni bei Promi Shopping Queen. Auf ihren Titel verzichtet das bescheidene Model allerdings gerne. Bloß Toni genannt zu werden, macht ihr absolut nichts aus.

Die GNTM-Gewinnerin verzichtet schließlich nicht nur auf ihren Adelstitel. Auch ihren vollständigen Namen verwendet sie selten. Toni ist nur ein Spitzname. Eigentlich heißt sie nämlich Oluwatoniloba, beziehungsweise Prinzessin Oluwatoniloba.

Getty Images Model Toni bei der Unique by Lexus Show im Juli 2018

Florian Ebener/Getty Images Toni während des GNTM-Finales 2018

Instagram / toni.dreher Toni, Model

