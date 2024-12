Keine neuen Folgen: Läuft "Promi Shopping Queen" nie mehr?

Guido Maria Kretschmer (59) erfreut seine Fans bereits seit vielen Jahren mit seinen TV-Shows Shopping Queen und dem Star-Pendant Promi Shopping Queen. Doch bereits seit geraumer Zeit warten eingefleischte Fashion-Liebhaber vergeblich auf neue Episoden mit berühmten Gesichtern. Aber warum laufen keine neuen Folgen von "Promi Shopping Queen" mehr im TV? Bereits 2023 erklärte die VOX-Sprecherin Katrin Bechtoldt gegenüber der Agentur spot on news, dass das Format mit den Prominenten gar nicht mehr produziert wird. "Derzeit planen wir keine neue Ausgabe", betonte die Mitarbeiterin des Senders.

Bei "Promi Shopping Queen" suchten jahrelang berühmte Personen nach dem perfekten Outfit. Das Preisgeld wurde am Ende der jeweilige Folge, die immer sonntags ausgestrahlt wurde, an wohltätige Organisationen gespendet. Die Stars und Sternchen gingen dabei nicht nur in zahlreichen deutschen Städten wie Berlin, Koblenz, München, Hamburg und Co. auf die Suche nach aufregenden It-Pieces – auch auf der Sonneninsel Mallorca, in Wien und in Zürich wurde fleißig geshoppt. Über die Jahre buhlten schon Promis wie Fiona Erdmann (36), Natascha Ochsenknecht (60), Paul Janke (43), Katja Burkard (59) und Ralph Morgenstern um das Lob des Jurors Guido.

Auch wenn es "Promi Shopping Queen" nicht mehr gibt, begeistert das ursprüngliche Format "Shopping Queen" nach wie vor Tag für Tag unzählige Fans vor den Fernsehbildschirmen. Bereits seit 2012 laufen die Folgen mit dem sympathischen und schonungslos ehrlichen Modedesigner. Über die Jahre überlegte sich die Produktion auch einige Spezial-Ausgaben wie beispielsweise das Mutter-Tochter-Spezial, das Männer-Spezial und auch eine Ausgabe mit Drag Queens. Inzwischen gibt es neben "Shopping Queen" auch "Guidos Deko Queen" – eine Show, in der die Kandidaten einen Raum neu dekorieren müssen.

RTL / Constantin Ent. Die "Shopping Queen"-Autos

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

