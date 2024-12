Diese Stars haben schon bei "Promi Shopping Queen" gewonnen

Wer hat den besten Promi-Stil? – Genau das fragt sich Modeikone Guido Maria Kretschmer (59) im Vox-Format Promi Shopping Queen. Dort treten die Stars und Sternchen im Mode-Battle gegeneinander an. Doch welche Promi-Damen konnten die Shopping-Queen-Krone mit nach Hause nehmen? 2021 holte sich Gitta Saxx (59) ganz knapp vor Cheyenne Ochsenknecht (24) den Sieg. Sie überzeugte mit ihrem Outfit zum Motto: "Think Big! Ob Pullover, Shirt, Mantel oder Hose – Oversized muss sein!" Das Model nahm schon 2013 an dem Format teil und gewann auch dort.

Senna Gammour (44) ist eine wahre Shopping-Queen-Legende! Sie gewann im selben Jahr zum ersten Mal die Krone und präsentierte zum Motto: "Sexy Po! Rücke dein Hinterteil ins Rampenlicht!" ein scharfes Outfit. Darauf folgten zwei weitere Titel, 2016 gewann sie im Duo mit Manuela Wisbeck (41) zu einem "Handschuhe als Accessoire"-Motto. Vor fünf Jahren nahm sie dann die letzte Krone in Berlin mit nach Hause. Die Monrose-Legende spendete ihren Gewinn von 3000 Euro für einen guten Zweck.

Zu den weiteren VIP-Shopping-Queens zählt außerdem Patricia Blanco (53), welche 2019 mit den schönsten Luxusstrümpfen den Sieg holte. Auch Choreografin Nikeata Thompson (44) schlug sich gegen Realitystar Mimi Fiedler (49) durch. Die Promitochter von Til Schweiger (60), Luna Schweiger (27), konnte sich ebenfalls 2018 mit den schönsten High Heels vor Guido beweisen. Seit 2012 treten meistens vier auserwählte Kandidatinnen unter einem bestimmten Modemotto gegeneinander an. Nachdem sie sich gegenseitig mit Punkten bewerten, wird am Ende der letzten Folge die Gewinnerin mit dem besten Style und einem Preisgeld von Guido gekürt.

Anzeige Anzeige

Instagram / missgammour Senna Gammour, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikeata Thompson im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige