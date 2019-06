Hätte Pietro Lombardi (26) etwa doch im "ZDF-Fernsehgarten" auftreten können? Eigentlich hatte der Sänger am heutigen Sonntag in der Musik-Show performen sollen. Doch sein Outfit machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der DSDS-Star durfte seine berühmte Cappy nicht tragen und sagte den Auftritt daher kurzerhand ab. Jetzt meldet sich der Sender zu dem Mützen-Drama zu Wort und dabei stellt sich heraus: Das ZDF bot Pietro offenbar einen Kompromiss an!

Das Problem bei der ganzen Sache sei nämlich nicht Pietros Kopfbedeckung an sich gewesen, sondern das große Marken-Logo auf dessen Mütze und Jacke. Damit hätte der 26-Jährige gegen die Regeln des Senders verstoßen, die auch Bestandteil seines Vertrags waren, teilte ein Pressesprecher auf Promiflash-Anfrage mit. Um Pies Gig noch irgendwie zu retten, hätten die Show-Macher einen Kompromiss vorgeschlagen: "Die zuständige Kostümbildnerin hat Pietro Lombardi angeboten, das Logo auf der Kappe und seiner Jacke abzukleben. Der Künstler zeigte sich hier jedoch leider nicht gesprächsbereit", hieß es von Seiten des Senders.

Pietro selbst machte seinem Ärger über das Mützen-Gate auf Instagram bereits ordentlich Luft. Für ihn komme ein Auftritt ohne seine heiß geliebte Kappe nicht infrage. "Die wollten natürlich, dass ich bleibe, aber ich bin einfach gegangen. Die Cappy ist mein Markenzeichen, ich werde auf gar keinen Fall ohne Cappy auftreten! Deswegen fahre ich jetzt wieder nach Hause", teilte er seinen Followern auf der Plattform mit.

