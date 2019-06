Jetzt spricht Anne Wünsche (27) Klartext! Nach der Trennung von Henning Merten schwebt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wieder auf Wolke sieben. Obwohl sie zunächst angekündigt hatte, ihren neuen Lover nicht öffentlich zu zeigen, postete sie nun doch ein gemeinsames Selfie – jedoch ohne seinen Namen zu nennen oder sein Profil zu verlinken. Viele User konnten dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Nun erklärt die 27-Jährige, warum sie sich doch dazu entschieden habe, Bilder ihres Freundes zu veröffentlichen!

In ihrer Instagram-Story ist die Berlinerin sichtlich aufgebracht wegen der negativen Kommentare, die sie für das Foto erhalten hat. Manchmal nehme man sich Dinge vor und wenn die Situation dann da ist, denke man ganz anders, verteidigte sie sich. "Diese Bilder kann und darf ich auch posten und das ist auch völlig in Ordnung, wenn er da zu sehen ist." In den Storys und ihren YouTube-Videos werde sie ihren Schatz allerdings nicht zur Schau stellen. Das wolle er auch gar nicht.

Viele ihrer Follower scheinen allerdings längst zu wissen, wer ihr Mr. Right ist, denn Anne fügte hinzu: "Außerdem ist meine Community ja beim FBI. Die haben ganz schnell sein Profil herausgefunden." Könnt ihr Annes Wut nachvollziehen? Stimmt unten ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund auf Mallorca

Anzeige

Actionpress/ azee Anne Wünsche auf Mallorca, 2019

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de