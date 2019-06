Anne Wünsche (27) postet das erste Selfie mit ihrem neuen Freund! Erst vor wenigen Tagen gab die Influencerin diese freudige Nachricht bekannt: Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Henning Merten gibt es nun wieder einen Mann an ihrer Seite. Obwohl sie zunächst angekündigt hatte, ihr Glück erst einmal im Stillen genießen zu wollen, gewährt sie ihren Fans jetzt doch einen kleinen Einblick: Im Netz teilt Anne zum ersten Mal ein Pärchen-Pic mit ihrem Neuen, das aber nicht nur Zustimmung bekommt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Anne am Sonntag aber nicht etwa eine durchgestylte Aufnahme, auf der beide komplett zu sehen sind. Stattdessen entschied sich die 27-Jährige für ein lässiges Paar-Selfie, das ihr Schatz im Mallorca-Kurzurlaub heimlich über die Schulter hinweg schoss. "Ich dachte immer an dieses eine perfekte Couple-Bild, so wie man es hier auf Instagram kennt. Nun ja... Die Wahrheit sieht wohl anders aus!", schrieb die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin scherzhaft zu dem Foto – und versah den Beitrag mit dem Hashtag #couplegoals.

Unter dem Posting diskutieren die Follower vor allem eines: Warum entschied sich Anne, ihren Freund der Öffentlichkeit zu zeigen – ohne seinen Namen zu nennen oder sein Profil zu verlinken? Ob sich die Influencerin zu diesem Schritt entschloss, weil viele ihrer Fans dessen Identität gegen ihren Willen bereits enttarnt und online bekannt gemacht hatten? "Somit macht Verstecken doch eh keinen Sinn mehr", macht ein User seine Meinung unter dem Schnappschuss deutlich.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches neuer Freund

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Berlin

