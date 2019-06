Vor Kurzem kündigte sich bei ihr der Klapperstorch an! Früher hat Mandy Lange (31) als Nanny gearbeitet und erlangte dabei Bekanntheit, weil sie Davina Shakira (16) und Shania Tyra Geiss (14) unter ihren Fittichen hatte. Inzwischen hat sie der Millionärsfamilie den Dienst quittiert, aber ihre Kinderliebe scheint immer noch groß – im Dezember wird das heutige Model selbst zum ersten Mal Mama. Via Social Media hat sie in einer Frage-Runde ein paar Details zu ihrer Schwangerschaft preisgegeben.

Da das Baby ein Weihnachtsgeschenk werden könnte, hat Mandy zurzeit noch keinen kugelrunden Bauch. In einer Instagram-Story beantwortete sie Fragen ihrer Fans und verriet: "Man sieht es noch nicht wirklich. Es gibt Tage wie gestern, da ist plötzlich eine kleine Wampe da. Ich weiß nicht, warum das so ist." Die Influencerin vermutet, dass sich in ihr ein "Foodbaby" eingenistet haben könnte.

Mit Schwangerschaftsbeschwerden habe sie aktuell kaum zu kämpfen: "Im Großen und Ganzen habe ich noch Glück", erklärte die 31-Jährige. Sie verspüre lediglich ein Brustspannen, sei vergesslicher und immerzu müde. Was das Geschlecht ihres Nachwuchses betrifft, mutmaßte Mandy: "Ich glaube, es wird ein Mädchen."

