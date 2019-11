Mandy Lange (32) gibt ein Baby-Update! Im Mai dieses Jahres verkündete die ehemalige Die Geissens-Nanny eine süße Botschaft: Die Blondine und ihr Partner werden zum ersten Mal Eltern. Mittlerweile ist Mandy bereits in der 36. Schwangerschaftswoche und die Geburt ihres Sohnes rückt immer näher. Auch ihr Bauch ist mittlerweile ziemlich rund geworden. Jetzt präsentiert die Bald-Mama ihre XXL-Kugel mega-stolz in Unterwäsche!

"Die Zeit rennt", schreibt die 32-Jährige auf Instagram zu einem Bild von sich im zukünftigen Zimmer ihres Ungeborenen. Lediglich mit Unterhose und einem Top bekleidet, zeigt sie den Fans ihren Babybauch und hält dabei einen riesigen Plüsch-Teddy in die Kamera. "Irgendwie habe ich das Gefühl, dass noch so viel zu erledigen ist", heißt es in Mandys Post weiter. Sie wolle sich jetzt darum kümmern, alle anstehenden Vorbereitungen noch rechtzeitig vor der Geburt abzuschließen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Mandy mit einer bunten Fete den Schwangerschafts-Endspurt eingeleitet. Mit blauen und weißen Ballons und süßen Leckereien in demselben Farbton feierte sie die bevorstehende Ankunft ihres Nachwuchses mit Freundinnen und Familie. "Ich bin immer noch völlig überwältigt von diesem wunderschönen Tag", freute sich Mandy nach der Babyshower und meinte, dass die Party ihr sicher noch lange im Gedächtnis bleiben werde.

Instagram / _mandysworld_ Mandy Lange und ihr Partner

Instagram / _mandysworld_/ TV-Bekanntheit Mandy Lange

Instagram / _mandysworld_ Model Mandy Lange

