Na, endlich kann die kleine Familie zur Ruhe kommen! Ende November verkündete Mandy Lange (32) stolz, dass sie Mama geworden ist. Doch der Sohnemann der ehemaligen Die Geissens-Nanny legte einen ziemlich abrupten Start ins Leben hin. Der Knirps hatte es plötzlich eilig und machte sich drei Wochen zu früh auf den Weg – es kam sogar zu einem Notkaiserschnitt. Mittlerweile sind Mutter und Baby wieder wohlauf, durften das Krankenhaus verlassen und genießen die gemeinsame Zeit in vollen Zügen.

Nachdem einige Tage auf ihrem Instagram-Kanal Funkstille herrschte, meldet sich die Blondine jetzt wieder zurück – und hat ganz zur Freude der Fans zahlreiche Details zur Geburt im Gepäck. In ihrer Story beantwortet Mandy jetzt zahlreiche neugierige Fragen der Community, zum Beispiel, wie die Entbindung verlaufen ist. "Na, schön waren die zwölf Stunden Wehen nicht. Ich war sehr glücklich, als die PDA gemacht wurde", gibt die Neu-Mami ganz offen zu. Andere User interessieren sich in der Fragerunde allerdings viel mehr für den kleinen Leo. Eine Followerin will unter anderem wissen, ob sie das Gesicht des Kindes zeigen wird.

"Weiß ich noch nicht", erwidert die TV-Bekanntheit ehrlich. Das Gesicht des Kleinen hat die 32-Jährige bislang tatsächlich noch gut unter Verschluss gehalten – dafür teilt sie in ihrem Feed einen allerersten Mama-Sohn-Schnappschuss. Einen Kommentar dazu verfasst sie nicht. Doch Mandys verliebter Blick sagt wohl mehr als tausend Worte.

