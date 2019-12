Wie hätte Mandy Lange (32) bei so einem atemberaubenden Antrag auch nein sagen können? Die ehemalige Nanny der Geissens hat sich verlobt! Erst vor rund zwei Wochen ist Söhnchen Leo zur Welt gekommen: Ihr Nachwuchs musste per Notkaiserschnitt geholt werden. Inzwischen haben sich Mama und Baby von den Strapazen der Geburt erholt und genießen die Zeit zusammen. Um das Familienglück perfekt zu machen, hat Mandys Jetzt-Verlobter nun sogar noch um ihre Hand angehalten – und das in ganz großem Stil!

Wie Fotos auf Instagram zeigen, hat ihr Schatz offensichtlich keine Kosten und Mühen gespart! Nicht nur, dass er für sich und Mandy eine romantische Suite in einem exklusiven Spa-Resort gebucht hat: Die Räume der Luxusunterkunft wurden mit unzähligen Rosenblättern sowie jeder Menge Kerzen geschmückt. Doch nicht nur das: Im Wohnzimmer des Apartments wurde die Blondine mit beleuchteten XXL-Buchstaben überrascht, die zusammengesetzt "Werde meine Frau" ergaben. Auch das Bad- sowie Schlafzimmer waren mit endlos vielen Rosen, eingerahmten Pärchenbildern und herzförmigen Ballons dekoriert. Besonderes Highlight: Ein Video, in dem Mandy stolz ihren beachtlichen Verlobungsring präsentiert.

Mandy kann es offenbar selbst noch gar nicht fassen! "Die schönste Frage der Welt", schreibt die 31-Jährige zu den Bildern ihrer Mega-Verlobung und schwärmt total verliebt weiter: "Ich habe ja gesagt. Ja zu dir, ja zu uns und ja auf all das, was auf uns wartet. Diese Nacht hätte nicht noch perfekter sein können. Ich bin die glücklichste und dankbarste Frau aller Zeiten!"

Instagram / _mandysworld_ Mandy Lange und Sohnemann Leo

Anzeige

Instagram / _mandysworld_ Mandy Langes Verlobung im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / _mandysworld_ Mandy Lange und ihr Verlobter nach dem Antrag

Anzeige

Instagram / _mandysworld_ Das Schlafzimmer bei Mandy Langes Verlobung

Instagram / _mandysworld_ Das Badezimmer bei Mandy Langes Verlobung

Instagram / _mandysworld_ Rosen bei Mandy Langes Verlobung, Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de