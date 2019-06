Ein deutscher Promi hat zu seinem Geburtstag einen Schnappschuss aus Kindertagen gepostet. Doch wer schaut auf diesem süßen Foto mit großen Kulleraugen in die Kamera? Kleiner Hinweis: Der Wonneproppen hat es in Deutschland mittlerweile schon weit gebracht. Er spielt nicht nur seit 2014 in der beliebten Daily GZSZ mit, sondern hat sich in diesem Jahr auch wacker im Dschungelcamp geschlagen. Na, schon eine Ahnung?

Die Auflösung: Felix van Deventer (23) aka Jonas Seefeld ist das Baby auf dem Pic! Geteilt hat es der Soapstar in einer seiner Instagram-Storys vom 3. Juni und schrieb dazu: "Heute hat der Dicke Geburtstag." Nicht nur machte er seine Follower auf seinen niedlichen Babyspeck aufmerksam, er gestand auch direkt: "Ja, das bin ich."

Der Schauspieler zeigte sich aber nicht nur als kleiner Pummel, sondern auf einem zweiten Foto auch als Teenager. Mit 13 Jahren sieht Felix dem Baby nicht mehr ganz so ähnlich, wie der Schnappschuss zeigt. Die Pausbäckchen sind verschwunden und auch von den kleinen Speckröllchen ist nichts mehr zusehen – Felix ist schon richtig gut zu erkennen! Mittlerweile kann er sich selbst auf Nachwuchs freuen: Seine Freundin und er erwarten nämlich ihr erstes gemeinsames Kind.

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer, Schauspieler

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer, Schauspieler

Ukas,Michael Felix van Deventer im Mai 2017 in Berlin

