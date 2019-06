Prinz George (5) ist wohl eines der bodenständigen Royal-Kinder weltweit. Egal, ob beim Umgang mit seinen Mitschülern, bei der Ostereiersuche oder einfach beim Spielen mit seinen beiden Geschwistern Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) – der Sprössling von Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) hat einfach keine Allüren. Doch wer hätte gedacht, dass der kleine Monarch sogar eine feste Aufgabe im Haushalt hat.

Während der Schulferien oder an Wochenenden verbringt die ganze Familie auf Amner Hall, dem Landsitz der Cambridges, ihre Zeit. Dort steht für eine fünfköpfige Truppe natürlich viel Haushalt an, auch wenn sie royal ist. So hat George eine ganz bestimmte Aufgabe, bei der er Papa William hilft. Laut dem britischen Online-Portal The Sun, packt der Fünfjährige immer mit an, wenn die Supermarkt-Einkäufe geliefert werden. Zusammen mit seinem Vater soll er diese vom Tor ins Haus tragen und fragt wohl auch jedes Mal vorher, welche Tüte er nehmen darf.

Scheint, als würden Kate und William ihre Kids trotz der royalen Verpflichtungen herrlich bodenständig erziehen. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge leben diesen Lifestyle ihren Sprösslingen auch oft vor. So sieht man Mama Kate hin und wieder selbst in einem lokalen Supermarkt beim Einkaufen.

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

Anzeige

Kensington Royal / Matt Porteous Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz Louis

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de