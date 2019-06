Lena Meyer-Landrut (28) scheint nach den üblen Hate-Kommentaren der Vergangenheit wieder Spaß an Social Media zu haben: Die Sängerin weiß sich gekonnt in Szene zu setzen und postet regelmäßig Fotos von sich im Netz. Für so manchen Post musste die "Thank You"-Interpretin allerdings auch schon heftige Kritik über sich ergehen lassen. Nun präsentierte sich die Musikerin oben ohne – und nicht alle Follower fanden diese Idee gut!

Auf einem neuen Schwarz-Weiß-Bild posiert die 28-Jährige vor einem XXL-Fenster. Sie ist lediglich mit einer Mom Jeans bekleidet – ihre nackte Brust verdeckt sie mit ihrem rechten Arm. Vielen Usern auf Instagram wurde bei diesem Anblick ganz warm ums Herz und sie lobten sie für die tolle Aufnahme: "Wahnsinnsfigur und eine mega Ausstrahlung", meinte ein Fan. Zu den Bewunderern gehörten auch einige Promis: Influencerin Pamela Reif (22) kommentierte "Wow" und Model Franziska Knuppe (44) stimmte ihr zu, indem sie Lena gleich mehrere Flammen-Emojis daließ.

Allerdings kam die Aufnahme nicht bei allen gut an. Ein Fan sah bereits Hate kommen und sollte recht behalten: Denn einige User finden es schade, dass Lena sich so freizügig zeigt. "Ich denke, dass du dir mit dem Foto nicht unbedingt einen Gefallen getan hast", kritisierte ein Anhänger den Look der ehemaligen Eurovision Song Contest-Gewinnerin. Wie steht ihr zu den Aufnahmen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Februar 2019 in Hamburg

Instagram / lenameyerlandrut Sängerin Lena Meyer-Landrut am Strand von Doha

