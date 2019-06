Was für eine süße Liebeserklärung! Ann-Kathrin (29) und Mario Götze (27) gelten längst als Traumpaar: Sie ist ein gefragtes Model, er ein überaus erfolgreicher Fußballspieler. Sechs Jahre lang waren die beiden bereits zusammen, bevor sie sich dann im Mai 2018 endlich auch das Jawort gaben. Wie verliebt Ann-Kathrin in ihren Liebsten ist, bewies sie nun mit einem Social-Media-Post an Marios Geburtstag!

Am 3. Juni feierte der Kicker seinen 27. Ehrentag. Klar, dass Ann-Kathrin es sich da nicht nehmen ließ, dies mit der Welt zu teilen. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie einen niedlichen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, der sie in den Armen ihres Mannes zeigt. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag einer Legende aka die Liebe meines Lebens, Mario Götze." Anlässlich des besonderen Datums postete sie noch einen weiteren Beitrag: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ehemann. Nur das beste für dich und dass du mich entscheiden lässt, wo wir heute essen gehen, okay?", witzelte die 29-Jährige dazu.

Anlässlich ihres Wiegentags im vergangenen Dezember widmete ihr Marios ebenfalls einen schnuckeligen Post, zu dem er schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag! Liebe ist wie Gärtnern. Ich habe gelernt, dir dabei zu helfen, das zu werden, was du sein willst." Damit dürfte sich das Bademoden-Model wohl bestens für diese Glückwünsche revanchiert haben.

Anthony Harvey/Getty Images for MTV Fußballprofi Mario Götze und seine Ann-Kathrin

Instagram / annkathringotze Screenshot von Ann-Kathrin Götzes Instagram-Story

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin

