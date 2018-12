Mario Götze (26) und seine Ann-Kathrin (29) blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück! Sechs Jahre lang gingen der Profi-Kicker und das gefragte Model Hand in Hand durchs Leben – bis sie ihre Liebe schließlich im Mai still und heimlich mit dem Jawort krönten. Für das Power-Paar rückt das erste Weihnachten als Ehepaar also immer näher. Doch vor dem Fest der Liebe gab es noch einen anderen Grund, für das Couple zu feiern: Ann-Kathrin hatte Geburtstag. Pünktlich zum Wiegenfest teilt der Sportler einen schnuckeligen Schnappschuss des Duos!

Am diesjährigen Nikolaustag wurde die gebürtige Emmericherin 29 Jahre alt – für ihren Göttergatten der perfekte Anlass, um auf Instagram ein paar rührende Zeilen an seine Liebste zu richten. "Alles Gute zum Geburtstag! Liebe ist wie Gärtnern. Ich habe gelernt, dir dabei zu helfen, das zu werden, was du sein willst", schrieb er. Dazu teilte er eine Momentaufnahme, auf der die beiden Seite an Seite bis über beide Ohren strahlen!

Im Hafen der Ehe sind Ann-Kathrin und Mario längst angekommen. Im Interview mit Gala plauderte die Schönheit neulich noch aus: "Wenn Mario zu Hause ist, dann schauen wir Serien. Wir kochen oft zusammen. Und wir gehen viel spazieren." Wie ein ganz normales Pärchen genießen sie die gemeinsame Quality-Time miteinander und sind verliebt wie eh und je.

United Archives GmbH Mario Götze und Ann-Kathrin bei der Kinderlachen-Gala 2018

JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE/ActionPress Mario Götze und Ann-Kathrin bei den French Open 2018 in Paris

ActionPress Ann-Kathrin Götze bei der Goldenen Henne 2018

