Mega-Turtel-Auftritt von André Schürrle (28) und seiner Anna: Der Kicker und seine Ehefrau sind vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem ist die kleine Kaia der ganze Stolz ihrer berühmten Eltern. Auch das erste Papa-Tochter-Bild ließ nicht lange auf sich Warten. Jetzt überraschte das Paar aber mit einem besonders verschmusten Auftritt bei einem Event – Anna und André strahlten nur so um die Wette.

Richtig ausgelassen und strahlend erschien das verliebte Duo beim Max Mara Resort 2020 Red Carpet Event in Berlin. Dass die beiden nun eine kleine Prinzessin zu Hause haben, die ihnen den Schlaf raubt und jede Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, war ihnen nicht anzusehen. Total gestylt posierten sie für die Fotografen und warfen sich dabei immer wieder verliebte Blicke zu. Aber auch kleinere Fauxpas blieben bei dem Pärchen nicht aus. Jedes Mal, wenn etwas an Annas Kleid verrutschte, war der kickende Gentleman sofort zur Stelle, um seiner Liebsten zu assistieren.

Das Traumpaar hatte offenbar die kurze Eltern-Pause in vollen Zügen genossen. Bei der anschließenden Show begutachteten die zwei begeistert die neuen Kreationen oder führten entspannte Pläuschchen mit prominenten Bekannten wie Mandy Bork. Da jetzt der erste Red Carpet nach der Baby-Pause mit Bravour gemeistert wurde, kommen vielleicht bald weitere süße Pärchen-Abende hinzu.

ActionPress Anna Sharypova und André Schürrle beim Max Mara Resort 2020 Red Carpet Event

Anzeige

ActionPress Mandy Bork und Anna Sharypova beim Max Mara Resort 2020 Red Carpet Event

Anzeige

ActionPress Anna Sharypova und André Schürrle beim Max Mara Resort 2020 Red Carpet Event

Anzeige

Wie fandet ihr den 1. Red-Carpet-Auftritt von André und Anna Schürrle nach der Baby-Pause? Super, die beiden wirken richtig verliebt! Interessiert mich nicht so wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de