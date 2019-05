Da geht einem das Herz auf! Im Dezember 2018 gaben sich Fußballprofi André Schürrle (28) und seine Anna das Jawort. Nur wenige Zeit später verkündeten die frisch Vermählten, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vergangenen Mittwoch war es dann soweit und die Geburt des kleinen Sonnenscheins Kaia machte das Familienglück perfekt. Jetzt postete die stolze Mama erste niedliche Papa-Tochter Schnappschüsse.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Neu-Mama süße Momentaufnahmen von ihren beiden Liebsten. Zu dem geposteten Schwarz-Weiß-Kuschelfoto schrieb die 30-Jährige liebevoll: "Meine". Auch beim zweiten Foto des Fußballers und der kleinen Maus fand Anna klare Worte und kommentierte von ihren Emotionen überwältigt: "Liebe, Liebe, Liebe".

Bereits vor wenigen Tagen zeigte die Spielerfrau im Netz ihren rund 63.000 Followern die Fußabdrücke ihrer Tochter und begrüßte Kaia mit den Worten: "Herzlich Willkommen unser kleines Mädchen." Denkt ihr, dass die hübsche Brünette in Zukunft noch weitere Family-Pics in den sozialen Medien teilen wird? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress / SOPA Images via ZUMA Wire / Zuma André und Anna Schürrle 2019 in London

Instagram / sharypova_nna André Schürrle mit seiner Tochter Kaia

Getty Images Anna Schürrle im Februar 2018 in Berlin

