Damit hatte Anne Wünsche (27) wohl nicht gerechnet! Im Moment scheint es die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihrer Community einfach nicht recht machen zu können. Erst vor wenigen Tagen verkündete sie, dass sie nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Henning Merten einen neuen Mann an ihrer Seite habe – kurz darauf postete sie auch das erste gemeinsame Bild aus ihrem gemeinsamen Mallorca-Urlaub. Das schmeckte vielen Followern gar nicht: Anne nahm ihre Kids nämlich nicht mit in den Liebesurlaub.

In ihrer Instagram-Story teilte Anne einige der Nachrichten, die sie von aufgebrachten Followern erhalten hatte: "Du hast dich dafür entschieden, Kinder zu haben und jetzt abschieben für einen Neuen", lautete nur ein Kommentar. Ein anderer Nutzer fragte sich: "Warum bist du nicht intensiv für deine Kinder da nach der Trennung von Henning?" Auch unter dem Pärchenbild mit ihrem neuen Freund lassen sich einige ähnliche Aussagen finden: "Oh Mann, schon wieder Mallorca und die Kinder wieder bei Oma. So langsam übertreibt sie echt", schrieb ein Follower.

Diese Vorwürfe will Anne so nicht auf sich sitzen lassen. In ihrer Story meldete sich die 27-Jährige zu Wort: "Ich werde mich nicht verändern, nur weil andere mich gerne anders hätten. Ich bin keine schlechte Mama, nur weil ich mal nach Mallorca fliege ohne meine Kinder. Seit Januar war ich insgesamt gerade mal 14 Tage auf Mallorca", rechtfertigte sie sich. Sie sei immer viel für ihre Kinder da und unternehme viel mit ihnen. "Ich kümmere mich den ganzen Tag, ich bin keine Mama, die von früh bis abends arbeiten ist. Ich bin jeden Tag hier zu Hause bei meinen Kindern."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund auf Mallorca

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2019

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de