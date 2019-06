Tayisiya Morderger (22) musste ganz schön was einstecken! In der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau hatte die junge Blondine mit Bauer Matthias angebandelt. Nach einem kurzen Flirt hatten sich die Turteltäubchen allerdings getrennt und Taya war in ihr altes Leben zurückgekehrt. Doch ihre Teilnahme an der Kuppelshow sorgte bei der Tennisspielerin für reichlich Kummer: Im Netz wurde sie nach "Bauer sucht Frau" hart angefeindet, wie sie Promiflash erzählte!

"Meine Blockliste auf Instagram ist so groß!", sagte Taya im Promiflash-Interview lachend. Wenn jemand sie via Social Media angreife und es unter die Gürtellinie gehe, höre auch bei ihr der Spaß auf. Auf nette Kommentare antworte die 22-Jährige häufiger und habe sogar bereits Freundschaften dadurch knüpfen können – der Hate sei jedoch der ständige Begleiter. "Ich finde, solche Menschen, die so etwas schreiben, sollten sich lieber mit ihrem eigenen Leben beschäftigen, als jemand anderen zu beleidigen, den sie gar nicht kennen und mit dem sie auch nichts zu tun haben!", ist sie überzeugt.

Die häufigsten Gründe für böse Kommentare und Nachrichten: ihre hohe Stimme und ihre aufreizenden Looks. Aber selbst ihre Leistungen als Tennisspielerin stünden laut Taya immer wieder in der Kritik: "Manchmal, weil ich keine Turniere spiele oder etwas verliere und die Fans es nicht gut finden, dann schreiben sie auch so was!" Hättet ihr gedacht, dass Tayisiya so viel Kritik abbekommt? Stimmt unten ab.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Matthias und seine Tayisiya

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, Kandidatin bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

