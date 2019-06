Kurz nach der Geburt von Töchterchen Kaia gönnten sich die stolzen Eltern Anna und André Schürrle (28) eine babyfreie Date-Night. Ausgelassen posierte das junge Glück für die Fotografen und konnte den ganzen Abend nicht die Augen voneinander lassen. Doch neben den verliebten Blicken und den tollen Outfits fällt vor allem eins auf: Anna ist wenige Wochen nach der Geburt schon wieder superschlank.

Die Beauty besuchte am Montagabend, neben anderen hochkarätigen Promi-Damen wie Nicky Hilton (35), Angela Bassett (60) und Palina Rojinski (34), mit ihrem Ehemann das Max Mara Resort 2020 Red Carpet Event. Dort trug sie natürlich auch ein exquisites Ensemble des Labels. Ein raffinierter, cremefarbener Zweiteiler, der mit einem stylishen Hüftgürtel versehen war, schmiegte sich an den erschlankten After-Baby-Body der Influencerin. Dadurch, dass die Taille so präsent verschnürt war, konnte man deutlich erkennen: Dieser Körper weist kaum noch Spuren einer kürzlichen Schwangerschaft auf.

Das Mamasein kommt bei dem hübschen Model jetzt an erster Stelle: "Die Tante passt auf das Kind auf. Wir haben das Handy auf Vibrationsalarm, sind jederzeit bereit. Die Kleine hat natürlich Vorrang und wenn sie die Mama braucht, sind wir schnell da", so Anna laut B.Z. Den Abend haben die beiden aber bis zum Ende genossen. Scheint, als wäre mit der vertrauten Babysitterin alles gut gegangen.

ActionPress Anna und André Schürrle beim Max Mara Resort 2020 Red Carpet Event

Anna Schürrle, Model

André Schürrles Ehefrau Anna

