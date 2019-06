Was für ein schnuckeliger Anblick! Erst vor wenigen Tagen ist Snooki (31) Mutter eines Sohnes geworden. Schon die Schwangerschaft hatte der Jersey Shore-Star fleißig im Netz dokumentiert. Nun möchte das TV-Sternchen seine Fans offenbar auch am Alltag als Mama von drei Kids teilhaben lassen: Die US-Amerikanerin präsentierte ein neues Bild ihres Neugeborenen Angelo – und offenbarte, dass das Leben als frischgebackene Dreifach-Mama alles andere als ein Zuckerschlecken ist!

Nicole Polizzi, wie Snooki mit bürgerlichem Namen heißt, veröffentlichte am Dienstag gleich eine ganze Bilderreihe auf Instagram von ihrem Spross. Auf den Fotos guckt der kleine Mann mit großen Augen in die Kamera und scheint sich pudelwohl zu fühlen – und noch etwas sticht hervor: Angelo kann bereits wenige Tage nach seiner Geburt eine stolze Haarpracht aufweisen. In dem Posting hängte Snooki auch einen Clip an, in dem sie ihrem Sohnemann sagt, dass sie ihn liebt. Seine Reaktion? Ein zufriedenes Lächeln.

Die 31-Jährige verriet jedoch, dass Angelo nicht nur ein Sonnenschein sei: "Das ist mein fünf Tage alter Knaller. Er hat von ein bis fünf Uhr morgens rumort und gesch*ssen und wachte heute glücklich und zufrieden auf. Er lebt den Traum", witzelte sie. Die User waren von Angelos Anblick hin und weg und hatten für ihn vor allem eine Bezeichnung übrig: "Bezaubernd."

Instagram / snooki Snookis Sohn Angelo James LaValle

Instagram / snooki Lorenzo, Giovanna und Angelo LaValle

Instagram / snooki Snookis Sohn Angelo James LaValle

