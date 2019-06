Was für erfreuliche Nachrichten von LionT (26)! Vor drei Jahren hatte der Youtuber offenbart, dass er an Depressionen und Angststörungen leidet. Seitdem teilte er mit seinen Fans offen seine Höhen und Tiefen. Immer wieder ging es ihm aber auch so schlecht, dass er sich Auszeiten von Social Media genommen hatte. Nun meldete sich der Löwe wieder mit einem starken Statement zu Wort: In einem neuen Posting verriet der Ex von Dagi Bee (24), wie es ihm gerade geht!

Er lächelt, seine Augen glänzen – unter seinem neuen Instagram-Bild offenbarte LionT, dass er glücklicher als je zuvor sei. "Ich habe die schlimmste Zeit meines Lebens hinter mir gelassen und starte gerade mit voller Kraft wieder ganz von vorn", erklärte er weiter. Der 26-Jährige bedankte sich bei allen, die an ihn geglaubt und ihn nie aufgegeben haben. "Ihr seid die Helden meiner Geschichte", meinte der Web-Star.

Auch den Usern entging nicht, dass Timo, wie LionT mit richtigem Namen heißt, total erholt aussieht: "Ich bin so froh, dich so zu sehen", "Du strahlst richtig, Timo" oder "Du schaust gut aus" stellten einige Follower fest. Glaubt ihr, dass LionT nun wieder regelmäßiger Youtube-Videos produzieren wird? Stimmt unten ab!

Instagram / lionttv LionT, YouTuber

Instagram / lionttv LionT, 2019

Instagram / lionttv LionT im April 2019

Glaubt ihr, dass LionT nun wieder regelmäßig Youtube-Videos produzieren wird? Auf jeden Fall! Nee, ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



