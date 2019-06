Ob Nicole (37) da nicht eifersüchtig ist? Jahrelang waren Paris Hilton (38) und Nicole Richie dicke Freundinnen. Die beiden BFFs hatten sogar ihre gemeinsame TV-Show “The Simple Life” und waren eines der berühmtesten Zweiergespanne der frühen 2000er-Jahre. Mittlerweile ist die ganz enge Beziehung zwischen der Hotelerbin und der Tochter von Sänger Lionel Richie (69) aber zumindest in den Medien passé. Dafür scheint Paris nun ein anderes Familienmitglied von Nicole ganz super zu finden!

In einem Interview mit Us Weekly kam Paris gar nicht mehr aus dem Schwärmen über Nicoles kleine Schwester Sofia (20). “Sie ist so großartig. Ich liebe sie”, erklärte Paris. “Sie ist wie meine kleine Schwester. Ich kenne sie seit ihrer Geburt und jetzt sehe ich sie zu dieser wundervollen, schönen Frau heranwachsen.” Auch über Sofias Modegeschmack hat Paris nur Gutes zu berichten: “Sie hat so einen tollen Stil. Sie braucht keine Mode-Ratschläge. Sie ist eine echte Fashionista.”

Nicole Richie hat sich mittlerweile größtenteils aus dem Scheinwerferlicht zurückgezogen. Gemeinsam mit dem Musiker Joel Madden (40) von der Band Good Charlotte hat Nicole zwei Kinder, die elfjährige Harlow und den neunjährigen Sparrow. Paris und Nicole sollen sich privat immer noch gut verstehen. Das bezeugt auch ein Posting von Paris aus dem Jahr 2018, in dem sie ein Bild von sich und Nicole veröffentlichte. “Ich liebe dich, Nicole. Keine bringt mich so zum Lachen wie du”, schrieb sie in den Titel.

WENN Nicole Richie und Paris Hilton für "The Simple Life", April 2004

Splash News Paris Hilton und Sofie Richie im Januar 2017

Splash News Joel Madden und Nicole Richie im Mai 2018

