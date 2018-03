Sind die einstigen Luxus-Besties bald wieder im Prunk vereint? Vor über zehn Jahren galten Paris Hilton (37) und Nicole Richie (36) noch als DAS It-Girl-Duo schlechthin: Als verwöhnte Partygören sorgten sie nicht nur für Exzess-Schlagzeilen, sondern amüsierten weltweit unzählige Fans mit ihrer legendären TV-Show The Simple Life. Seit dem Ende der Sendung kühlte ihre Freundschaft ab, Paris erschien 2010 nicht einmal auf Nicoles Hochzeit. Jetzt die Wende: Die Hotelerbin lädt ihre frühere BFF tatsächlich zu ihrer pompösen Trauung ein!

Das verriet die 37-Jährige Entertainment Tonight am Mittwochabend auf einem Fashion-Event. Neben Nicole tummeln sich noch weitere Stars auf der Gästeliste der ambitionierten Sängerin: So feiert auch Kim Kardashian (37) mit Paris, Britney Spears (36) soll ebenfalls dabei sein. "Alle meine Mädels sind eingeladen. Gerade suchen wir das Kleid und die Location aus. Es ist so viel zu planen, ich kann es nicht abwarten!", freute sich die Verlobte von Schauspieler Chris Zylka (32).

Auf eine TV-Reunion von Paris und Nicole müssen die Fans aber wohl verzichten: Eine Neuauflage von "The Simple Life" fände die Designerin zwar toll, sie selbst habe jedoch keine Zeit für das Projekt. "Sie haben drüber nachgedacht und mich gefragt. Ich hatte damals so viel Spaß, aber jetzt konzentriere ich mich auf mein Business und hätte gar keine Zeit, wieder auf einen Bauernhof zu ziehen und das zu machen", erklärte Paris den Reportern. Privat schaue sie aber tatsächlich immer wieder mal in die alten Folgen rein – damit dürften alle alten Streit-Gerüchte um die Ex-Reality-Girls nun endgültig Schnee von gestern sein.

WENN Paris Hilton und Nicole Richie bei "The Simple Life"

Twitter / ParisHilton Britney Spears und Paris Hilton

Pascal Le Segretain/Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka

