Liegt etwa ein Fluch auf dem neuesten James Bond-Film? Die Dreharbeiten für den 25. Streifen der kultigen Actionreihe gestalten sich immer schwieriger. Erst musste der Regisseur des Projekts ausgetauscht werden, dann verletzte sich der Hauptdarsteller Daniel Craig (51) so schwer, dass er operiert werden musste. Auch weiterhin läuft es nicht gerade optimal für die Produzenten: Am Set kam es wohl zu einer gefährlichen Explosion.

In den Pinewood Studios in Buckinghamshire unweit Londons soll es am Dienstag während einer Aufnahme deutlich mehr gerummst haben, als es geplant war. Eigentlich sollte lediglich ein Feuerball über die Szenerie schweben, doch dann gab es vermeintlich drei Detonationen, die sogar das Dach der Halle beschädigt und mindestens einen Mitarbeiter schwer verletzt haben sollen. "Es war das reinste Durcheinander. Da ist etwas furchtbar falsch gelaufen. Das ganze Gelände ist gesperrt", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Von offizieller Seite aus wurde der Vorfall jedoch heruntergespielt. Es seien kontrollierte Explosionen gewesen, die den Schaden angerichtet hätten. "Es gab keine Verletzten am Set, jedoch erlitt ein Mitglied der Crew außerhalb der Bühne eine leichte Verletzung", hieß es auf dem offiziellen "Bond"-Twitter-Account.

WENN Daniel Craig, Schauspieler

Getty Images Daniel Craig und die weiblichen Hauptdarstellerinnen für den 25. "Bond"-Film

Getty Images Daniel Craig in Berlin

