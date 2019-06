Im April 2018 sorgte Jenna Dewan (38) für einen kleinen Schock: Sie und Channing Tatum (39) trennten sich nach 12 Jahren Beziehung. Mittlerweile sind beide in Sachen Liebesdingen aber wieder happy: Channing turtelt mit Sängerin Jessie J (31) und auch Jenna hat nun seit einiger Zeit einen neuen Mann an ihrer Seite. Ihr neues Glück präsentierte sie jetzt auch ihren Fans ganz offiziell auf Social Media!

Schon das eine oder andere Mal hat man Jenna und ihren Neuen Steve Kazee (43) zusammen gesehen. Dass die beiden aktuell zusammen durchs Leben gehen, dürfte also bei Weitem kein Geheimnis mehr sein. Aber dass Jenna jetzt ein richtiges Paarfoto auf Instagram postete, das gab es bis jetzt noch nie! Verschmust lehnt die Brünette ihren Kopf an die Schulter des Schauspielers, der strahlend in die Kamera schaut. Dazu schrieb sie: "Wenn ich über Frieden rede..." – inklusive Herz-Emoji.

Wie ernst es den beiden miteinander ist, wurde vor wenigen Wochen auch auf einigen Paparazzi-Fotos deutlich. Auf denen sieht man die Turteltauben unbeschwert und vertraut durch Los Angeles spazieren – mit dabei war sogar auch Jennas Töchterchen Everly (6).

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im September 2017

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Schauspielerin

ROMA / MEGA Steve Kazee und Jenna Dewan im März 2019

