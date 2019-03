Neues Liebesglück bei Jenna Dewan (38)! Die Tänzerin und Schauspielerin, die mit ihrer Rolle als Nora Clark in dem Tanzfilm Step Up bekannt wurde, hatte erst vor wenigen Monaten die Beziehung mit Schauspieler Steve Kazee (43) öffentlich gemacht. Im April hatte sich Jenna von Ehemann Channing Tatum (38) getrennt, die beiden haben ein Kind, die kleine Everly (5). Jetzt war die 38-Jährige mit Steve unterwegs – ganz unbeschwert und gemeinsam mit Jennas Töchterchen sowie Mama Nancy Lee Bursch!

Wie neue Bilder zeigen, scheint sich der 43-Jährige pudelwohl in der Gesellschaft seiner neuen Familie zu fühlen. Bei sonnigem Wetter strahlt er über das ganze Gesicht, während er für die kleine Everly ihren pinken Glitzer-Rucksack auf der Schulter trägt und mit Jenna Händchen hält. Daily Mail berichtet, dass die vier auf dem Weg zu einer Aufführung der Fünfjährigen im Third Street Theatre in Los Angeles gewesen seien.

Zum Valentinstag hatte Steve einen süßen Liebesbeweis per Instagram an Jenna geschickt. Zu einem Bild von ihrem Gesicht, halb verborgen in einer Decke, schrieb er: "Jenna, ich weiß nicht, was ich getan habe, um deine Liebe zu verdienen, aber ich werde immer so dankbar sein, dass unsere Lebenswege sich gekreuzt haben."

