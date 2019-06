Er kann es einfach nicht lassen! In der achten Folge von Let's Dance musste Oliver Pocher (41) das Tanzparkett verlassen. Trotz guter Jurybewertung riefen am Ende nicht genügend Zuschauer für den Comedian an. Doch so ganz kommt er von der Tanzshow nicht los. Nur eine Woche nach seinem Exit schwang der Blondschopf mit seiner Tanzpartnerin in der Aftershow-Sendung "RTL Exclusiv Spezial" wieder das Tanzbein. Und jetzt das: Am kommenden Freitag wird Oli neben Frauke Ludowig (55) ein Spezial-Format der Show moderieren.

Direkt im Anschluss an das Halbfinale von "Let's Dance" können sich die Zuschauer von den Moderationskünsten des 41-Jährigen überzeugen: Als Frauke-Double wird er neben der echten Exclusiv-Moderatorin die Tänzer interviewen und spannende Backstage-Geheimnisse verraten. Über seinen Einsatz an der Seite der Blondine witzelt Oli gegenüber RTL: "Ich wollte schon immer mal als Frauke Ludowig 'Exclusiv' moderieren! Ich möchte auch mal so knallhart nachfragen."

Dazu wird er nun Gelegenheit haben – die vier verbliebenen "Let's Dance"-Kandidaten und ihre Profitänzer wird Oli nun auf den Prüfstand stellen. Am 7. Juni kämpfen Ella Endlich (34), Benjamin Piwko (39), Nazan Eckes (43) und Pascal Hens (39) um den Einzug ins große Finale. Was meint ihr, wie wird sich Oli als Talkmaster schlagen? Stimmt in der Umfrage ab!

