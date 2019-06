Fast wäre Sandra Ohs (47) Karriere zu Ende gewesen, ehe sie richtig begonnen hatte. Die Tochter koreanischer Immigranten wurde 2005 mit der Arztserie Grey's Anatomy zum Star. Ihre Rolle der ehrgeizigen Chirurgin Cristina Yang galt für manchen Fans als wahre Heldin der Show. Der größte Triumph aber kam danach mit der Agentenserie "Killing Eve". Hätte Sandra jedoch auf den Rat von Branchenexperten gehört, hätte sie ihre Hollywoodkarriere gar nicht erst begonnen!

Die Kanadierin war 1995 ganz frisch in Los Angeles, als eine Agentin ihr einen gut gemeinten Ratschlag gab. Die Frau habe ihr empfohlen, lieber in der Heimat den Durchbruch zu versuchen. "Ich habe nämlich schon eine asiatische Schauspielerin im Angebot und sie hat seit drei Monaten kein Vorsprechen bekommen. Ich weiß nicht, was ich für Sie tun könnte", erinnerte sich Sandra in Marie Claire an die Worte der Dame.

Diese Aussage verfolgte sie jahrelang und das nagte sehr an ihrem Selbstbewusstsein. So kam die Kanadierin trotz "Grey's Anatomy" nicht auf die Idee, dass ihr die Macher von "Killing Eve" die Hauptrolle geben könnten. "Ich konnte mich nicht in einer Hauptrolle sehen", gab Sandra zu. Der vergleichsweise späte Erfolg ist für sie aber auch ein Segen. "Ich bin dankbar, dass es mit 47 Jahren passierte, denn so hat es eine tiefere Bedeutung für mich."

Getty Images Sandra Oh, Schauspielerin

