Was für ein ungewöhnlicher Anblick! Jorge Gonzalez (51) übertrifft sich Woche für Woche bei Let's Dance mit seinem Styling. Nicht immer trifft der Kubaner dabei mit seiner Outfit-Wahl ins Schwarze: In der vorletzten Show trug er eine weiße XXL-Wimper an seinem linken Auge – Moderator Daniel Hartwich (40) verglich ihn daraufhin mit einer Taube. Für das Halbfinale entschied sich Jorge für ein weniger auffälliges Outfit und wirkte für seine Verhältnisse fast schon normal!

Der 51-Jährige trug einen leicht transparenten, rot gepunkteten Jumpsuit mit orangefarbenen Akzenten. Dazu kombinierte er schwarze Stiefel. Seine langen Haare hatte er zu einem Zopf zusammengebunden. Auch diesmal entging Daniel der Look des Jurors nicht: "Du bist ja fast schon spießig angezogen heute." Vergangene Woche sei er noch als Laubbaum erschien, erinnerte der Sprücheklopfer sich zurück.

Kurz vor Beginn der Show hatte Jorge einen Clip auf Instagram veröffentlicht, in dem er seinen Look präsentiert. Die User waren begeistert von der Outfit-Wahl und fanden, dass ihm die Farben klasse stehen. Wie gefällt euch Jorges Look? Stimmt ab!

Getty Images Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Jorge Gonzalez in der 12. Show von "Let's Dance" 2019

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez vor dem Halbfinale von "Let's Dance" 2019

