Auch ein Superstar muss manchmal nachhelfen! In den vergangenen Wochen sorgte Jennifer Lopez (49) immer wieder für staunende Gesichter. Der Grund: Die 49-Jährige zeigte sich heißer, fitter und trainierter denn je! Regelmäßig präsentierte sich die Sängerin bei ihren knallharten Work-outs und fotografierte ihr gestähltes Sixpack. Aber selbst bei J.Lo sitzt offenbar nicht immer alles wie es soll: Die Beauty wurde jetzt mit Shapewear gesichtet!

Anlässlich der Abschlussfeier ihrer Zwillinge Max und Emme warf sich die stolze Mutter in einen lachsfarbenen Traum von Chanel – der oben zwar hochgeschlossen war, aber mit seinem hohen Beinschlitz dennoch den heißen Körper von Jen in Szene setzte. Genau dieser wurde der Musikerin allerdings zum Verhängnis, wie diese Bilder zeigen: Beim Weg zum Gebäude öffnete sich der Schlitz und gab den Blick frei auf ein kurzes, hautfarbenes Spanx-Höschen! Offenbar wollte Jennifer bei diesem besonderen Tag nichts dem Zufall überlassen – zumindest, wenn es um ihre Kurven geht.

Dass sie so eine Hose allerdings überhaupt nicht nötig hat, machte sie zuletzt auch bei der Met Gala in New York deutlich. In einem bodenlangen und sehr figurbetonten Dress von Versace – das ebenfalls einen Beinschlitz hatte – zeigte Jennifer nicht nur ihr Wahnsinns-Dekolleté, sondern auch ihren flachen Bauch und ihre trainierten Beine.

SplashNews.com Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

SplashNews.com Jennifer Lopez' Shapewear

Getty Images Jennifer Lopez auf der Met Gala 2019

