Dieses Geständnis mussten die Fans von Christian Polanc (41) wohl erst mal sacken lassen! Überraschend gab der Profitänzer gestern im Halbfinale zu, vor zwei Jahren mit dem Gedanken gespielt zu haben, Let's Dance zu verlassen. Ein Schock für die Zuschauer – schließlich gehört der Coach bereits seit der zweiten Staffel zum Cast der Show und zählt schon lange zu den absoluten Publikumslieblingen. Offensichtlich hat er es sich noch einmal anders überlegt – doch wird er auch in den kommenden Jahren dem Format treu bleiben? Promiflash hakte bei Christian nach.

Haben die Zuschauer Christian gestern ein letztes Mal auf dem "Let's Dance"-Parkett gesehen? Promiflash traf den Tänzer nach der Sendung zum Interview und wollte wissen, ob er schon weiß, wie es für ihn in den nächsten Staffeln weitergeht. "Nö, ich mach' schon seit Jahren meine Entscheidungen dann, wenn es wieder so weit ist, was sonst in meinem Leben ansteht und ob ich einfach Lust darauf habe", lautete die Antwort, die seinen Fans wohl nicht wirklich gefallen wird.

Bevor sich der 41-Jährige allerdings über neue Projekte Gedanken machen kann, steht kommenden Freitag erst einmal das große "Let's Dance"-Finale auf dem Programm. Zwar sind er und seine Promi-Partnerin Nazan Eckes (43) gestern bereits ausgeschieden, dennoch wird das Duo zum Abschluss noch mal seinen Lieblingstanz auf der Bühne performen.

Getty Images Christian Polanc, Profitänzer

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes

