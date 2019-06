Was war da nur los bei Pascal Hens (39)? Bei Let's Dance schwangen der Handballer und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) bei ihrem zweiten Solo-Tanz die Hüften zur Samba. Doch nach nur wenigen Sekunden rutschte Pommes aus und war danach sichtlich verunsichert. Auch eine Hebefigur missglückte – beinahe ließ er Ekaterina fallen. Nach der Performance versuchte er zu erklären, was zu dem Ausfall geführt hat!

Pascal war sichtlich geknickt und verärgert nach seinem Auftritt. Der Profisportler konnte sich selbst nicht so richtig erklären, was da gerade passiert war: "Die Schuhe sind wohl etwas durch", stammelte er frustriert. Jurorin Motsi Mabuse (38) versuchte, den 39-Jährigen aufzubauen und meinte, dass ein Ausrutscher bei einem Turnier nicht bewertet werde. "Im Leben passiert leider manchmal ein bisschen Shit. Das Tanzen, was wir gesehen haben, war gut. Du hast von Anfang an Gas gegeben", lobte die Profitänzerin ihn.

Auch Joachim Llambi (54) sah nicht die Panne als Problem. Er kritisierte, dass man Pascal seinen Ärger angesehen habe: "Man muss weitermachen. Du hast die Samba eigentlich sehr ordentlich getanzt. Am Ende hat dich das ein wenig rausgebracht, leider." Insgesamt bekam er 21 Jury-Punkte.

