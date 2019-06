Verliebt, verlobt, verheiratet – aber bis jetzt niemals verraten! Seit 2014 stehen Eliza Taylor und Bob Morley bereits gemeinsam vor der Kamera: In der Serie "The 100" kamen sich die einstigen Feinde Clarke Griffin und Bellamy Blake mit der Zeit immer näher. Mittlerweile sind die Rollen der Schauspieler Freunde, wobei sich die Zuschauer schon lange eine Romanze zwischen den beiden wünschen. Was niemand hätte ahnen können: Eliza und Bob sind in der Realität nicht nur zusammen – sie haben sogar geheiratet!

Diese Bombe ließ die Blondine mit einem romantischen Post auf Twitter platzen: Den Fotoausschnitt, der eine Umarmung des frischgebackenen Ehepaares festhält, zierte Eliza mit einer rührenden Bildunterschrift: "Vor Kurzem habe ich meinen besten Freund und Seelenverwandten geheiratet. Wir sind sehr glücklich", schrieb die Braut. Obwohl sich die Frau im Spitzenkleid Privatsphäre wünschte, ließ es sich auch Bob nicht nehmen, ein paar Worte über seinen großen Tag zu verlieren.

Auf seinen eigenen Account kam der 34-Jährige aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Mit einem erfüllten Herzen nenne ich Eliza nun meine Frau. Das schätzen wir beide sehr und sind überglücklich." Ob die beiden jemals mehr über ihre Liebe sprechen werden, bleibt allerdings fraglich. Immerhin war vor der Hochzeitsverkündung nicht einmal die Beziehung der Co-Stars bekannt.

Getty Images Bob Morley, Schauspieler

Getty Images Eliza Taylor, Schauspielerin

Getty Images Eliza Taylor und Bob Morley

