Am Sonntagabend war es wieder so weit! Erneut traten drei bekannte Damen an, um die neue Promi Shopping Queen zu werden: Reality-TV-Star Patricia Blanco (48), Schuh-Unternehmerin Claudia Obert und Ex-GNTM-Kandidatin Klaudia Giez (22) kämpften in dieser Woche um den Titel. Nach den gegenseitigen Bewertungen und den zusätzlichen Punkten von Guido Maria Kretschmer (54) steht nun fest, wer mit seinem Outfit am meisten überzeugen konnte: Patricia Blanco ist die neue Siegerin der Mode-Show!

Das Motto lautete in dieser Woche: "Luxus-Strümpfe im Mittelpunkt" – doch der damit verbundene Fokus auf die Beine passte der späteren Siegerin im Vorfeld eigentlich überhaupt nicht: "Das ist wirklich Zone an mir, die ich am meisten hasse." Letztendlich traf die Tochter von Roberto Blanco (82) mit einer Glitzer-Strumpfhose aber genau ins Schwarze und war von ihrem Sieg am Ende regelrecht überwältigt: "Promi Shopping Queen zu sein, ist einfach der Ritterschlag von Guido. Ich freue mich tierisch."

Auch Mode-König Guido war vom Outfit der 48-Jährigen ziemlich begeistert: "Die Strümpfe sind toll, sie sind so glänzend – so ein bisschen Las-Vegas-Style", freute sich der Designer mit der Gewinnerin. Patricia lag am Ende mit 27 Punkten nur einen Zähler vor Klaudia Giez – Claudia Obert landete hingegen mit 23 Punkten etwas abgeschlagen auf dem dritten Platz.

