Klaudia Giez (22) strapaziert die Nerven der Promi Shopping Queen-Zuschauer! Am Sonntag nahm die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin an der VOX-Show teil und musste als erste Promi-Lady zeigen, was für eine Fashionista in ihr steckt. Aber Klaudia wäre eben nicht Klaudia mit K, wenn die Shopping-Tour nicht mit einer Menge Chaos und witzigen Sprüchen von der Quasselstrippe gespickt wäre – und das regte die Fans der TV-Show ganz schön auf!

Hektisch zog die 22-Jährige von Laden zu Laden, um das perfekte Outfit zu finden. Mit ihrer hippeligen Art konnte die Laufsteg-Beauty jedoch nicht bei allen Zuschauern landen: "Dezent nervig", "Klaudia mit K benimmt sich wie eine Siebenjährige unter Einfluss von zu hohem Zuckerkonsum" oder "Lieber Himmel, ich kann dieses Mädchen nicht ertragen", beschwerten sich die Beobachter via Twitter. Ein anderer Fan der Sendung hoffte auf eine baldige Werbeunterbrechung, um sich zu erholen.

Auch Guido Maria Kretschmer (54) zeigte sich sichtlich verwirrt von Klaudias Auftreten. Das Model hatte überlegt Glitzer in ihren Catwalk einzubauen – für den 54-Jährigen ein Schock: "Das ist auf jeden Fall der falsche Weg, aber 'Shopping Queen' bedeutet eben auch Freiheit – leider", meinte der Designer, der Angst um den Boden des TV-Studios hatte. Bei ihrer Konkurrenz traf Klaudia am Ende jedoch ins Schwarze: Von Patricia Blanco (48) erhielt sie acht, von Claudia Obert sogar volle zehn Punkte für ihren Look.

Actionpress/ Tamara Bieber Klaudia Giez bei der Glow 2019

Actionpress/ wcrART/face to face Klaudia Giez, Model

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

