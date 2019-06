Diese Nachricht dürfte für Begeisterung bei den Fans sorgen! 1993 flimmerte mit Jurassic Park der erste Streifen der beliebten Dinosaurier-Reihe über die Kinoleinwände. Der kommende Film “Jurassic World 3” verspricht allerdings eine echte Sensation zu werden: Sam Neill, Jeff Goldblum (66) und Laura Dern (52) – die Hauptdarsteller der ersten Stunde – könnten wieder mit von der Partie sein! Das deutete Bryce Dallas Howard jetzt mit einer vielsagenden Geste an.

Bryce, die in den zwei “Jurassic World”-Streifen an der Seite von Chris Pratt (39) vor der Kamera stand, wurde im MTV-Interview darauf angesprochen, ob sie sich darauf freue, mit dem Original-Cast drehen zu können. "Ja, sehr – sofern das passiert! Ich weiß nicht, was bestätigt wurde, aber ich werde zwinkern, wenn es passiert, also vielleicht", gab sich die Schauspielerin geheimnisvoll. Und tatsächlich: In dem Twitter-Clip, den MTV veröffentlichte, schaut die 38-Jährige dann direkt in die Kamera und zwinkert gleich mehrfach! Bis die Fans wissen, ob Jeff, Sam (71) und Laura wirklich in “Jurassic World 3” dabei sein werden, dauert es allerdings noch etwas: Der Streifen soll erst im Sommer 2021 in die Kinos kommen.

Für die drei Schauspieler wäre eine Rückkehr übrigens nichts Neues: Alle drei schlüpften bereits nach “Jurassic Park” für weitere Filme der Dino-Reihe erneut in ihre bekannten Rollen – allerdings waren Jeff, Laura und Sam seit 1993 in keinem der Filme gemeinsam zu sehen.

Getty Images Bryce Dallas Howard im Mai 2019

Getty Images Jeff Goldblum bei GQ Men of the Year Awards 2018

Getty Images/Frazer Harrison Laura Dern bei den Emmy Awards 2017 in Los Angeles

