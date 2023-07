Erkannt? Das sind die Kinder Lex und Tim aus "Jurassic Park"

Hättet ihr sie erkannt? Im Jahr 1993 kam der erste Teil der erfolgreichen Jurassic Park-Reihe in die Kinos. Regie führte Steven Spielberg (76). Zu dem Cast gehörten unter anderem Richard Attenborough, Sam Neill (75), Laura Dern (56) und Jeff Goldblum (70). Eingefleischte Fans dürften sich auch an die beiden Kinder erinnern, die im Film mitspielten: Lex und Tim. Verkörpert wurden die Geschwister von Joseph Mazzello (39) und Ariana Richards (43). So sieht das Duo heute aus!

30 Jahre nach Filmstart sahen sich Joseph und Ariana bei einer Veranstaltung wieder. "Ratet mal, wen ich diese Woche getroffen habe", schmunzelte Ariana auf Instagram. Zu dem Beitrag lud sie eine Reihe von Bildern hoch, die sie und Joseph zeigen. "Es war unglaublich, dich nach all den Jahren wiederzusehen", schwärmte die Schauspielerin.

Bei dem Anblick von Ariana und Joseph wurden Fans ganz nostalgisch. Mit "Ihr wart ein Teil meiner Kindheit", "Mein Herz hüpft vor Freude, wenn ich euch zusammen sehe" und "Ich liebe euch beide. Danke für all die Erinnerungen" kommentierten Follower die Schnappschüsse. Andere wünschten sich sogar, dass Ariana und Joseph für einen weiteren "Jurassic Park"-Film wieder gemeinsam vor der Kamera stehen sollen.

United Archives GmbH Sam Neill, Ariana Richards und Joseph Mazzello in "Jurassic Park", 1993

Instagram / arianarichards Ariana Richards und Joseph Mazzello, März 2023

United Archives GmbH Sam Neill, Laura Dern, Ariana Richards und Joseph Mazzello in "Jurassic Park"

