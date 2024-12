Harrison Ford lehnte die Hauptrolle in "Jurassic Park" ab

Harrison Ford (82) hat einst die Hauptrolle im Blockbuster "Jurassic Park" abgelehnt. In einem Interview mit Entertainment Weekly enthüllte der 82-Jährige, dass er das Angebot von Regisseur Steven Spielberg (77), den Paläontologen Dr. Alan Grant zu spielen, ausgeschlagen habe. Obwohl der Schauspieler für seine ikonischen Rollen als Han Solo und Indiana Jones bekannt ist, hatte er die Rolle in "Jurassic Park" mit folgenden Worten abgelehnt: "Das ist nichts für mich, mein Freund". Damit verzichtete Harrison darauf, Teil eines Films zu werden, der zu den erfolgreichsten der Filmgeschichte gehört. 1993 eroberte das Dinosaurier-Abenteuer die Kinoleinwand und räumte sogar 3 Oscars ab.

Wie Harrison weiter verriet, habe Steven ein fotorealistisches Gemälde anfertigen lassen, um ihn für den Film zu gewinnen. Darauf zu sehen: Harrison mit zwei Kindern, die vor einem gigantischen T. Rex fliehen. Das Bild habe er zusammen mit dem Drehbuch und dem Originalroman von Michael Crichton an Harrison geschickt – in der Hoffnung, ihn damit überzeugen zu können. Der "Das Kartell"-Darsteller lehnte ab, und die Rolle ging schließlich an Sam Neill (77), der als Dr. Alan Grant sowohl Kritiker als auch Publikum begeisterte und dem Film zu weltweitem Erfolg verhalf.

Harrison und Steven hatten zuvor bereits erfolgreich zusammengearbeitet, insbesondere in der "Indiana Jones"-Reihe, durch die Harrison zu einem Weltstar avancierte. Seine "Jurassic Park"-Absage hatte es ihm ermöglicht, sich anderen Projekten zu widmen. So drehte er in den 1990er Jahren Filme wie "Auf der Flucht" und "Air Force One", die ebenfalls zu Kassenschlagern wurden.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Sam Neill, Laura Dern, Ariana Richards und Joseph Mazzello in "Jurassic Park"

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in London

Anzeige Anzeige