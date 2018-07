Die britische Hauptstadt hat eine neue Sehenswürdigkeit! 1993 schrieb der amerikanische Regisseur Steven Spielberg (71) mit seinem Film Jurassic Park unbestritten Kinogeschichte und löste einen riesigen Dino-Hype aus, der bis heute angehalten hat. Pünktlich zum 25. Jubiläum des Filmrenners erinnert nun in London eine riesige Statue von Jeff Goldblum (65) an den legendären Streifen. Von der Verewigung seiner kultigen Filmpose ist nicht nur der Schauspieler begeistert.

Siebeneinhalb Meter lang und 150 Kilogramm schwer ist die Attraktion, die am Ufer der Themse seit Mittwoch alle Blicke auf sich zieht – und bis Ende Juli der Tower Bridge die Show stiehlt. Der Hollywood-Star meldete sich jetzt bereits auf seinem Instagram-Profil zu Wort und ließ vor allem Emoticons sprechen: "10/10 GOLDBLUMS!", textete er, gefolgt von zehn Sternen und dem Hashtag #JurassicJeff. Dass der sogar in den Twitter-Trends auftaucht, überrascht wenig, denn die Installation lässt die Herzen vieler Fans höher schlagen: Jeff Goldblum liegt, das Hemd weit geöffnet, in einer aufreizender Pose am Flussufer – und verführt seine Besucher zu so mach lustigem Selfie.

Nach dem erfolgreichen Science-Fiction-Film, in dem ein von Richard Attenborough (✝90) verkörperter Multimilliardär Urzeitwesen für einen Erlebnispark züchten ließ, schlüpfte Jeff Goldblum noch zweimal in die Rolle des Chaostheoretikers Dr. Ian Malcolm. Auch die beiden Sequels wurden Kassenschlager – jüngst spielte allein "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich" weltweit eine Milliarde Dollar ein.

John Phillips/Getty Images "Jeff Goldblum-"Statue in London zum "Jurassic Park"-Jubiläum 2018

